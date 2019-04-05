الكشف عن شكل تصميم سيارة تخيلية لـ ” جينيسيس كوبيه ” جديدة

أميرة خالد(صدى):

جينيسيس كوبيه جديدة تظهر بشكل تصميم سيارة تخيلية غير موجودة على أرض الواقع ، وتم نشر صورتان تخيليتان لـ سيارة جينيسيس بابين ، تم توفيرهم من خلال رسوم تخيلية قدمها فريق مدونة Genesis G70 Forum ونشروا على الانترنت .

كما تلاحظون أعزاءنا المتابعين لصور التخلية لسيارة الكوبيه الكورية الفاخرة هذه تعتمد على تصميم سيارة السيدان الإنتاجية جينيسيس جي 70 ، مما يجعل هذه الرسوم تتخيل بالتحديد سيارة جينيسيس جي 70 كوبيه .

وبعيداً عن تخيل توفير سيارة جينيسيس بنسخة كوبيه جديدة يتوجب علينا تذكيركم ببعض المعلومات المتعلقة بـ سيارات جينيسيس الكورية بالتحديد .

قبل إنتهاء عام 2015 وبالتحديد في شهر نوفمبر انفصلت جينيسيس – Genesis لتصبح شركة سيارات مستقلة تمتلكها شركة هونداي الكورية متخصصة بصنع السيارات الفاخرة ، ومنذ ذلك الوقت قدمت شركة جينيسيس مجموعة من السيارات .

سيارات جينيسيس الإنتاجية التي تباع حالياً في الأسواق : جينيسيس جي 70 – Genesis G70 ، جينيسيس جي 80 – Genesis G80 ، جينيسيس جي 90 – Genesis G90 .

و سيارات جينيسيس الاختبارية التي تم إطلاقها حتى الآن : جينيسيس نيويورك – Genesis New York ، جينيسيس جي في 80 – Genesis GV80 ، وجينيسيس اسينشا – Genesis Essentia

وتسعى هذه السيارة إلى منافسة كلاً من : لكزس IS ، جاكوار XE ، انفينيتي Q50 ، مرسيدس C Class ، بي ام دبليو الفئة الثالثة ، اودي A4 ، وكاديلاك ATS .