  • الجمعة 5

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ريفالدو يكشف علاقة ميسي بعدم انتقال غريزمان لبرشلونة

ريفالدو يكشف علاقة ميسي بعدم انتقال غريزمان لبرشلونة

ريفالدو يكشف علاقة ميسي بعدم انتقال غريزمان لبرشلونة
نواف السالم(صدى):

كشف نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو عن سر رفض لاعب أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان التوقيع لبرشلونة رغم عرضه المغري له .

وأكد ريفالدو أن اللاعب رفض بسبب وجود ميسي خشية أن يلعب في الظل مع النجم الأرجنتيني وأن لا يتحدث عنه احد .

وطالب ريفالدو ” غريز مان ” بإعادة التفكير مؤكداً انه يتمني ان يراه بقميص برشلونة ، على الرغم من التجديد لأتلتيكو .

وقال : اعتقد جريزمان أن أحداً لن يتحدث عنه إذا انتقل إلى برشلونة، ولهذا، رأى اللاعب أنه من الأفضل له أن يظل في أتلتيكو .

وتابع : أتمنى أن يوقع غريزمان لبرشلونة، إنه لاعب رائع، مستواه يقترب كثيراً من ميسي وكريستيانو رونالدو، توج غريزمان بلقب كأس العالم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *