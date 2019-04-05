ريفالدو يكشف علاقة ميسي بعدم انتقال غريزمان لبرشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو عن سر رفض لاعب أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان التوقيع لبرشلونة رغم عرضه المغري له .

وأكد ريفالدو أن اللاعب رفض بسبب وجود ميسي خشية أن يلعب في الظل مع النجم الأرجنتيني وأن لا يتحدث عنه احد .

وطالب ريفالدو ” غريز مان ” بإعادة التفكير مؤكداً انه يتمني ان يراه بقميص برشلونة ، على الرغم من التجديد لأتلتيكو .

وقال : اعتقد جريزمان أن أحداً لن يتحدث عنه إذا انتقل إلى برشلونة، ولهذا، رأى اللاعب أنه من الأفضل له أن يظل في أتلتيكو .

وتابع : أتمنى أن يوقع غريزمان لبرشلونة، إنه لاعب رائع، مستواه يقترب كثيراً من ميسي وكريستيانو رونالدو، توج غريزمان بلقب كأس العالم .