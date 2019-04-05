  • الجمعة 5

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. غادة المطيري تكشف سبب ارتدائها للحجاب في المملكة وخلعه في أمريكا

بالفيديو.. غادة المطيري تكشف سبب ارتدائها للحجاب في المملكة وخلعه في أمريكا

بالفيديو.. غادة المطيري تكشف سبب ارتدائها للحجاب في المملكة وخلعه في أمريكا
علي القحطاني(صدى):

كشفت الدكتورة غادة المطيري عن أسباب ارتدائها للحجاب داخل المملكة ، وخلعه في أمريكا ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” بالمختصر ” .

وقالت غادة ، تأثير القبيلة عليٍ كبير ، وجميعهم طيبون معي ، ولكن أنا أمشي على فطرتي ولا أٌسيئ لأحد في مجتمعنا لأن هذه نظرتي الشخصية .

وتابعت ، وأنا في أمريكا أحب وجودي هناك لأني لا أجذب الانتباه علي وألبس ما أٌريد لهذا لا أرتدي الحجاب هناك ، وفي المملكة كنت أرتدي الحجاب حتى لا أجذب الانتباه لأن جذب الانتباه في أي مكان يكون بالاختلاف .

وأضافت ، أنا ما أني بوجهين وأعيش حياة صريحة لأنه ليس لدي ما أخبيه ، فكل لبس وله سبب ، وفي النهاية قررت ألا ألبس الحجاب لأن الكثير وصفني بالمنافقة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *