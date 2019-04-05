بالفيديو.. غادة المطيري تكشف سبب ارتدائها للحجاب في المملكة وخلعه في أمريكا
كشفت الدكتورة غادة المطيري عن أسباب ارتدائها للحجاب داخل المملكة ، وخلعه في أمريكا ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” بالمختصر ” .
وقالت غادة ، تأثير القبيلة عليٍ كبير ، وجميعهم طيبون معي ، ولكن أنا أمشي على فطرتي ولا أٌسيئ لأحد في مجتمعنا لأن هذه نظرتي الشخصية .
وتابعت ، وأنا في أمريكا أحب وجودي هناك لأني لا أجذب الانتباه علي وألبس ما أٌريد لهذا لا أرتدي الحجاب هناك ، وفي المملكة كنت أرتدي الحجاب حتى لا أجذب الانتباه لأن جذب الانتباه في أي مكان يكون بالاختلاف .
وأضافت ، أنا ما أني بوجهين وأعيش حياة صريحة لأنه ليس لدي ما أخبيه ، فكل لبس وله سبب ، وفي النهاية قررت ألا ألبس الحجاب لأن الكثير وصفني بالمنافقة .
غادة المطيري:
كل لبس وله سبب ولهذا كنت لا ألبس الحجاب في أمريكا وألبسه في السعودية.. ولهذا السبب قررت أن لا ألبس الحجاب@adah_almutairi#غادة_المطيري_بالمختصر pic.twitter.com/6oN49dVBHk
— بالمختصر (@belmokhtasartv) April 5, 2019
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