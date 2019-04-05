” الحربي ” : امطار غزيرة قد تسبب سيول بالمملكة ودول الخليج خلال ابريل

الرياض(صدى):

توقّع خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز علي الحربي ، هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة بالمملكة ودول الخليج خلال ابريل الجاري .

واكد الحربي أن النماذج العالمية لتحديثات الطقس والمناخ تكشف عن عدم استقرار جوي خلال ابريل بالمملكة ، والكويت والبحرين ، والإمارات ، وعمان .

واضاف ان تيارات هوائية قادمة من بحر العرب والقرن الإفريقي تتسبب في تكون سحب ” أبريلية ” ممطرة على نجران وبيشة ووادي الدواسر، وجميع محافظات منطقة الرياض والشرقية والشمالية الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم .

ودعا ” الحربي ” إلى ضرورة الإبتعاد عن مجاري السيول والأمطار خاصة قائدي المركبات ، لافتاً إلى أهمية اتباع ارشادات الدفاع المدني .