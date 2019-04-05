” الحربي ” : امطار غزيرة قد تسبب سيول بالمملكة ودول الخليج خلال ابريل
توقّع خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز علي الحربي ، هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة بالمملكة ودول الخليج خلال ابريل الجاري .
واكد الحربي أن النماذج العالمية لتحديثات الطقس والمناخ تكشف عن عدم استقرار جوي خلال ابريل بالمملكة ، والكويت والبحرين ، والإمارات ، وعمان .
واضاف ان تيارات هوائية قادمة من بحر العرب والقرن الإفريقي تتسبب في تكون سحب ” أبريلية ” ممطرة على نجران وبيشة ووادي الدواسر، وجميع محافظات منطقة الرياض والشرقية والشمالية الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم .
ودعا ” الحربي ” إلى ضرورة الإبتعاد عن مجاري السيول والأمطار خاصة قائدي المركبات ، لافتاً إلى أهمية اتباع ارشادات الدفاع المدني .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71309 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم اعطنا من خيرها وجنب عنا شرها ,, آمين ,,