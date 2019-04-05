أطعمة تساعد على زيادة الطول وتحفيز النمو

أميرة خالد(صدى):

يحاول قصار القامة اتباع الكثير من الطرق، التي تساهم في تحفيز هرمونات النمو لديهم، لكي يصبحون أكثر طولًا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأطعمة التي يمكن أن يساعد تناولها على تحفيز هرمون ” النمو HGH ” ما يزيد من طولهم.

– البروتين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كـ ” اللحوم، والدجاج، والبيض، والأسماك، والبقوليات ” ؛ وذلك لاحتوائها على الأحماض الأمينية؛ التي تساعد على بناء الأنسجة في الأعضاء والعظام.

– الشوكولاته النيئة

هي مماثلة للشوكولاته الداكنة، ولكن لم يضف إليها الحليب، حيث تساعد في تنشيط الغدة النخامية التي تفرز هرمون النمو؛ وهو ما يعزز من فرص زيادة الطول.

– فيتامين سي

يحفز نمو العظام، فالجسم يستخدم هذا الفيتامين لبناء الكولاجين وهو الجزء الليفي الموجود في العظام والغضاريف؛ لذلك عليك تناول مصادره بشكل مستمر كـ ” البرتقال، والبطيخ، والفراولة، والكيوي، والأناناس، والكنتالوب ” .

– الحديد

يعمل على بناء خلايا الدم الحمراء، لذلك يجب أن تتناول الأطعمة الغنية بـ ” الحديد، كالمحار، والسبانخ، والكبد، والبقوليات، واللحوم الحمراء ” ؛ والتي تساعد على نقل الأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم.