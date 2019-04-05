بعد غيابه عن المباريات الأخيرة .. البرازيلي جونيور يشارك بتدريبات ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

شهدت تدريبات ريال مدريد مشاركة اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في التدريبات بشكل منفرد ، بعد غيابه عن المشاركة منذ وصول زين الدين زيدان لريال مدريد ، حيث غاب عن مواجهات سيلتا فيغو وهويسكا في بيرنابيو ولقاء فالنسيا على ملعب ميستايا .

وتشير التوقعات لعودة اللاعب البالغ من العمر 18 عاما للمباريات خلال 15 يوما.

وكان وصل فينسيوس وصل لريال مدريد قادما من صفوف فلامينغو مقابل 45 مليون يورو ليصبح واحدا من أبرز اللاعبين في صفوف ريال مدريد في موسمه الأول.