” الغذاء والدواء ” تحذر من مكمل غذائي امريكي الصنع وتطالب بسرعة التخلص منه

علي القحطاني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام جميع التشغيلات للمكمل الغذائي فوريفر جين شيا ” Forever Gin-Chia ” ، مؤكدة عدم تسجيله بالهيئة وعدم التحقق من خلوه من المواد الضارة بالصحة .

وقالت الهيئة في بيان لها أن المنتج الأمريكي المذكور يتم تسويقه بإدعاءات طبية مضللة ، وأنه لا يمكن التأكد من صحة مكوناته .

وطالبت الهيئة جميع المستهلكين بالتخلص من المنتج فوراً ، وعدم استخدام أية أدوية غير مسجلة لدى الهيئة ، أو شراء مستحضرات صيدلانية من منشآت غير مرخصة ، أو قنوات بيع غير نظامية .