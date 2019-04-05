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7 نصائح مذهلة للتخلص بسيطة للتخلص من الأرق 

7 نصائح مذهلة للتخلص بسيطة للتخلص من الأرق 
أميرة خالد(صدى):

قدمت جامعة فلوريدا مجموعة من النصائح تساعد على التخلص من الأرق، وتسهم في الحصول على نوم هانئ ومريح، منها: جلي الصحون: غسل الصحون في الحوض يهدئ العقل ويقلل من التوتر، حيث تبين بأن الأشخاص الذين يغسلون الصحون قبل النوم يغطون في نوم عميق.

ثانيا الاهتزاز: الاهتزاز يساعد على الاسترخاء ويعزز النعاس، لذا يمكنك الاستعانة بسرير هزاز إن كان متوفراً لتنعم بنوم هانئ ومريح.

ثالثا الاستماع إلى قصة قبل النوم: استخدام التطبيقات والكتب الصوتية التي تنتشر بكثرة على الإنترنت للاستماع إلى قصة عند لجوئك إلى الفراش، فهذا سيساعدك على النوم السريع ويخلص من الأرق.

رابعا فكر بالأشياء الإيجابية: التفكير في الأمور الجيدة عند اللجوء إلى الفراش، يسهم بشكل فعال على النوم بشكل أسرع ولفترة أطول.

خامسا مقاومة النوم: الأشخاص الذين يحاولون مقاومة النوم، عادة ما ينامون بسرعة أكبر من الأشخاص الذين يحاولون إجبار أنفسهم على النوم.

سادسا التنويم المغناطيسي: يشجع التنويم المغناطيسي على التركيز واسترخاء العقل والجسم، لذا ينصح الخبراء باستخدام تطبيقات للتنويم المغناطيسي.

سابعا الإضاءة الحمراء: إذا كنت تستخدم الإضاءة الليلية في غرفة النوم، فربما ترغب في تغييرها إلى اللون الأحمر، لأن الضوء الأحمر يحتوي على طول موجة أعلى ويساعد على الشعور بالنعاس.


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