المزين الخاص لميلانيا ترامب يكشف عن سر عدم تغيير لون شعرها 

واشنطن(صدى):

خطفت ميلانيا ترامب الأنظار حولها بحفاظها على لون الشعر نفسه دائماً حيث تساءل الكثير من المتابعين عن السبب.

وقال مردخاي ألفوو المزيّن الخاص لسيدة أميركا الأولى: ” أخذنا في الحسبان أنها ستلفت كل الأنظار في حال أرادت تغيير لون شعرها. ولهذا حرصنا على الحفاظ على إطلالة لا تصدم الجمهور وتشعره بالارتياح أثناء التواصل معها ” .

ولفت ألفوو: ” عندما تظهر أمام الجمهور فجأة، يبحث الناس عن الشعور بالاستقرار تجاهك. وعندما يبقى شكل شعرك كما هو، يمنحهم هذا انطباعاً بأنهم يعرفونك من قبل، ما يشعرهم بالارتياح ” ، إلا أنه لم ينفِ احتمال أن تقوم بتغيير لون شعرها يوماً. وتابع: ” بعد أن تصبح شخصية معروفة تماماً من قبل الجماهير أعتقد أنه يمكنك أن تقوم ببعض التغيير ” . ويشار إلى أن المزيّن يرافق ميلانيا في كل زياراتها الرئاسية إلى خارج البلاد.

وأبان ألفوو: ” أخذنا في الحسبان أنها ستلفت كل الأنظار في حال أرادت تغيير لون شعرها. ولهذا حرصنا على الحفاظ على إطلالة لا تصدم الجمهور وتشعره بالارتياح أثناء التواصل معها ” .

وتابع ألفوو: ” عندما تظهر أمام الجمهور فجأة، يبحث الناس عن الشعور بالاستقرار تجاهك. وعندما يبقى شكل شعرك كما هو، يمنحهم هذا انطباعاً بأنهم يعرفونك من قبل، ما يشعرهم بالارتياح ” ، إلا أنه لم ينفِ احتمال أن تقوم بتغيير لون شعرها يوماً. وتابع: “بعد أن تصبح شخصية معروفة تماماً من قبل الجماهير أعتقد أنه يمكنك أن تقوم ببعض التغيير ” .