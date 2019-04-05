المزين الخاص لميلانيا ترامب يكشف عن سر عدم تغيير لون شعرها
خطفت ميلانيا ترامب الأنظار حولها بحفاظها على لون الشعر نفسه دائماً حيث تساءل الكثير من المتابعين عن السبب.
وقال مردخاي ألفوو المزيّن الخاص لسيدة أميركا الأولى: ” أخذنا في الحسبان أنها ستلفت كل الأنظار في حال أرادت تغيير لون شعرها. ولهذا حرصنا على الحفاظ على إطلالة لا تصدم الجمهور وتشعره بالارتياح أثناء التواصل معها ” .
ولفت ألفوو: ” عندما تظهر أمام الجمهور فجأة، يبحث الناس عن الشعور بالاستقرار تجاهك. وعندما يبقى شكل شعرك كما هو، يمنحهم هذا انطباعاً بأنهم يعرفونك من قبل، ما يشعرهم بالارتياح ” ، إلا أنه لم ينفِ احتمال أن تقوم بتغيير لون شعرها يوماً. وتابع: ” بعد أن تصبح شخصية معروفة تماماً من قبل الجماهير أعتقد أنه يمكنك أن تقوم ببعض التغيير ” . ويشار إلى أن المزيّن يرافق ميلانيا في كل زياراتها الرئاسية إلى خارج البلاد.
وأبان ألفوو: ” أخذنا في الحسبان أنها ستلفت كل الأنظار في حال أرادت تغيير لون شعرها. ولهذا حرصنا على الحفاظ على إطلالة لا تصدم الجمهور وتشعره بالارتياح أثناء التواصل معها ” .
وتابع ألفوو: ” عندما تظهر أمام الجمهور فجأة، يبحث الناس عن الشعور بالاستقرار تجاهك. وعندما يبقى شكل شعرك كما هو، يمنحهم هذا انطباعاً بأنهم يعرفونك من قبل، ما يشعرهم بالارتياح ” ، إلا أنه لم ينفِ احتمال أن تقوم بتغيير لون شعرها يوماً. وتابع: “بعد أن تصبح شخصية معروفة تماماً من قبل الجماهير أعتقد أنه يمكنك أن تقوم ببعض التغيير ” .
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