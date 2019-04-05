مواطنون: ” ساهر ” يرصد مخالفات العابرين ويتجاهل تجاوزات موظفيه

علي القحطاني(صدى):

شكا بعض المواطنين من وضع كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” على الأرصفة وممرات المشاه بشكل عشوائي ، مما يعيق حركة العابرين ويتسبب في تذمرهم .

وطالب المواطنون بضرورة اختيار المواقع الملائمة لزرع تلك الأجهزة، بعيداً عن مواقع المشاه ، ومحاسبة الموظفين المستهترين بالنظام .

وتساءل المواطن ” مطر الثبيتي ” قائلاً: من يحاسب موظفي الرصد الآلي على المخالفات التي تصدر منهم؟ ، وفقاً للزميلة عكاظ .

وأضاف أن الموظفين يقومون بإيقاف سياراتهم بجانب الطريق السريع مهددين العابرين ، قائلاً: ساهر يرصد مخالفات العابرين ويتجاهل تجاوزات موظفيه .

بينما قال سعد الحارثي أن الأجهزة تنتشر عشوائياً على الأرصفة والمواقع المخصصة للمشاة في طريق الحدائق وحي أم السباع وطريق الملك خالد وحي البيعة ، مطالباً بسرعة تصحيح وضعها .