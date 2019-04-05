هازارد عن ملعب توتنهام الجديد: لا أشعر بالغيرة لأن تشيلسي تمتلك الألقاب والبطولات

نواف السالم(صدى):

قال لاعب تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، في تصريحات إعلامية ، لا أشعر بالغيرة بسبب ملعب توتنهام ، فنعم هو يملك ملعباً أكبر ونجوماً على أعلى مستوى، ولكن في النهاية مع تشيلسي توجد الألقاب والبطولات .

وأضاف هازارد ، أعتقد أن توتنهام أصبح بين أفضل الفرق في إنجلترا خلال آخر عامين أو ثلاثة، ولكننا تشيلسي ومواجهتهم دائماً ما تكون قوية .

وتابع هازارد عن زميله في فريق تشيلسي: أودوي هودسون لاعب رائع ولديه مستقبل مبهر، ولكني عندما كنت في سنه كنت أفضل دون شك، لديه الكثير ليتطور ولكنّه يمتلك الإمكانيات ليكون بين الأفضل.

وقال نجم تشيلسي أيضاً: نصحته بالتواضع، ورغم أنني لم استمع كثيراً للنصائح حينما كنت صغيراً، لكنني عرفت بعد ذلك أن عائلتي حاولت مساعدتي بهذه الطريقة ولذلك أتمنى أن يستفيد أودوي من ذلك .