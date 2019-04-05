كفيف يتحول لذئب بشري ويستدرج الفتيات ويهتك عرضهن

القاهرة(صدى):

أقدم مسن مصري كفيف على استدراج الفتيات بحجة مساعدته؛ ثم يقوم بهتك عرضهن وتصويرهن.

وعن التفاصيل، كان المتهم يستدرج الفتيات بحجة مساعدته في تنظيف المنزل ويهتك عرضهن ويصورهن بمساعدة المتهم الثاني؛ لابتزازهن لعدم إخطار الشرطة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغ من ربة منزل تتهم مسناً بهتك عرض ابنتها، وتصويرها بمساعدة عامل.

وبإجراء التحقيقات تبين أن هناك 3 فتيات أخريات لهتك عرضهن، وجرى ضبط المتهمين وأنكرا الاتهامات.