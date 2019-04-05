رئيس برشلونة: ميسى رجل النادي الواحد وعلاقته معنا أبدية

نواف السالم(صدى):

على الرغم من ان عقد نجم برشون الأرجنتيني ليونيل ميسي ، سينتهي في 2021 ، إلا أن إدارته تعتزم التجديد له خلال هذه الفترة .

وكال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو المديح لنجمه في تصريحات له ، مؤكداً انه يسعى لتمديد مشواره الذي طالما احبه واحترمه الجميع .

وقال : أنا متأكد من أنه سيتألق لسنوات عديدة مقبلة ، سنجلس ونتحدث معه في الشهور المقبلة، ميسي رجل النادي الواحد، علاقته مع برشلونة ستكون أبدية، سيكون مثل بيليه مع سانتوس، نريده أن يظل في اتصال مع الفريق حتى بعد اعتزاله .

واضاف : ميسي يعرف جسده، إذا شعر بقدرته على عدم اللعب سيتوقف، هو أفضل لاعبي العالم ويلعب معنا، لكن ليس للأبد، يجب أن نحضر للمستقبل .