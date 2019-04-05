أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف الاقتصادية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، مع نزول خام برنت بعيدا عن مستوى 70 دولارا للبرميل الذي بلغه في اليوم السابق، لكن عقود الخامين الرئيسيين للنفط تتجه صوب تحقيق مكاسب على أساس أسبوعي نظرا لتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 69.24 دولار للبرميل، بعد أن لامست 70.03 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات للبرميل إلى 62.06 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 62.99 دولار يوم الأربعاء.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني والخامس على الترتيب.

وتضغط المخاوف من تأثر استهلاك الوقود سلبا بفعل تباطؤ الاقتصاد على الأسعار.

وتقترب الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، من إنهاء محتمل لنزاعهما التجاري على الرغم من استمرار بعض العراقيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الجانبين ” يقتربان جدا من إبرام صفقة “ ، على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل مترددة في رفع رسوم جمركية فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار تطلب الصين إزالتها.

وأمر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قواته يوم الخميس بالتحرك صوب العاصمة طرابلس ليصعد بذلك صراعه مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال كومرتس بنك في مذكرة إن أي تعطيلات محتملة لإنتاج النفط في ليبيا ”ستزيد بشكل ملحوظ الضغط على السعودية لتعزيز إمدادات النفط مجددا، مثلما فعلت في الخريف“.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء لها مثل روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسعار.