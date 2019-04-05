بالفيديو.. ” ميريام فارس ” تصاب بدوار أثناء إحيائها لحفل زفاف

بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تعرض المطربة ميريام فارس لدوار مفاجئ أثناء إحيائها احد الحفلات الزفاف بسلطنة عمان ، فضلاً عن بحة ملاحظة بصوتها .

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداولهه النشطاء على نطاق واسع وحقق أكثر من 80 ألف مشاهدة ببعض الحسابات ، المطربة اللبنانية وهي تؤدي رقصاتها الإستعراضية المعروفة خلال الغناء .

وبينما كانت تدور إذ فاجأتها ” دوخة ” ، لتعلن ذلك صراحة أمام الجمهور الذي أبدى تعاطفه معها وزاد من تحميسها على الغناء .

وكانت المطربة اللبنانية قد عادت لتوها من رحلة علاج إثر وعكة صحية ألمت بها ، لتعود للجمهور مع مطلع العام الجاري .