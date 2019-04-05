بالفيديو.. ” اسما لمنور ” تتبادل القبلات والأحضان مع ماجد المهندس بحفل غنائي في الرياض 

الرياض(صدى):

قامت الفنانة المغربية ” اسما لمنور ” بإحياء حفل غنائي بالرياض في فندق الفورسيزونز، حيث تغنت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور، حيث شاركها الحفل الفنان ماجد المهندس

وبدا في مقطع فيديو الفنانة المغربية وهي تسلم على الفنان ماجد المهندس حيث قابلها بالأحضان والقبلات وتبادلاً حديثاً ودياً.

وكانت “ لمنور ” قد خيرت الجمهور حول الأغانى التى ستقدمها فى الحفل، قالت فيها: ” أحبابى بالمملكة وش حابّينى أغنى فى حفلة الرياض يوم 4/4 ؟ “.