بالوثائق.. تركيا معبر الدواعش الأساسي لسوريا والعراق

برلين(صدى):

كشفت مجلة ” دير شبيغل ” الألمانية عن وثائق رسمية تثبت أن تركيا كانت بوابة العبور إلى التنظيم الإرهابي داعش في سوريا والعراق ، وتحت سمع وبصر النظام التركي .

وقالت المجلة تعليقاً على تلك الوثائق : تركيا كانت بلد العبور المثالي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا يرغبون في الانضمام إلى داعش في سوريا والعراق ، وفقاً للعربية نت .

وكان فريق المجلة الإستقصائي قد عثر على جوازات سفر للدواعش مختومة بختم الدخول التركي الرسمي على الأقل مرة واحدة في كل جواز سفر ، إلا انها تخلو من الختم عند المغادرة .

واكدت ان هذه المعلومات تثبت تقارير قالت ان كثير من المتطرفين قدمو لسوريا والعراق عبر تركيا ثم غادرو بعد شهرين او ثلاثة لتجنيد اشخاص آخرين

وكانت تقارير صحفية اخرى قد كشفت عن وجود اختام تركيا على جوازات سفر مقاتلي داعش في ” الباغور ” السورية وهي معقل التنظيم هناك .