علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن فتح ” نظام نور ” لإدخال رغبات النقل الداخلي للعام ١٤٣٩/١٤٤٠؛ وذلك اعتبارًا من يوم الاحد ٢/٨/١٤٤٠ وحتى الخميس ٦-٨-١٤٤٠.

وقالت إدارة ” تعليم الطائف ” في تعميم وجهته لجميع المدارس والمعاهد ومراكز التربية الخاصة وتضمن التعميم: ” سيتم فتح نظام نور اعتباراً من يوم الأحد ٢-٨-١٤٤٠ للمنقولين/ات خارجياً إلى أحد قطاعات الطائف؛ لإعادة ترتيب شرائح القطاع المنقولين/ات إليه ” .

كما ذكرت أن هذا التعميم يشمل كل من يرغب في إدخال رغبات نقل داخلي أو حذف الرغبات المدخلة أو التعديل عليها، مبينة أن الرغبات المعتمدة هي المسجلة في نظام نور.

ووجهت الوزارة جميع اداراتها بضرورة ابلاغ جميع منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ” معلم ، مرشد طلابي ، رائد نشاط ، أمين مصادر تعلم ،محضر مختبر ، محضر معمل حاسب آلي ” وأخذ توقيعاتهم بالعلم .

وطالبت بإعادة طباعة استمارات النقل والتقارير التجميعية والتفصيلية لحركة النقل الداخلي، والاحتفاظ بها في المدرسة للعودة إليها عند الحاجة.