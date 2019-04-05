” صلاح ” يفشل بتحدي العارضة ويخضع لعقوبة بدنية

نواف السالم(صدى):

خاض مجموعة من لاعبي ” ليفربول ” تحدي إصابة العارضة، ويبدو أن النجم المصري محمد صلاح كان الأقل نجاحًا.

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو ” للتحدي ” ، حيث تنافس اللاعبين بطريقة مرحة على إصابة عارضة المرمى من حوالي 25 مترًا.

وبدا ” صلاح ” الأكثر إخفاقا في إصابة العارضة، وظهر زملاؤه وهم ينادونه بـ” الفاشل ” على سبيل المزاح، رغم نجاحه في إحدى التسديدات.

واضطر ” صلاح ” في نهاية التحدي إلى الخضوع لعقوبة بدنية، وتنفيذ تمرين الضغط وسط ضحكات زملائه.

فيما بدا ” لوفرين ” الأكثر دقة في التحدي، إذ تمكن من إصابة العارضة 3 مرات، وفشل في إحدى الكرات التي سددها بشكل استعراضي.