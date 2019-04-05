سيدة تفقد 54 كيلو جرام من وزنها بطريقة سهلة 

أوتاوا(صدى):

استعادت الكندية ياسمين بارنت رشاقتها والتحول إلى نموذج تحتذيه الكثير من الفتيات اللواتي يعانين من السمنة المفرطة، وذلك بعدما وصل وزنها إلى أكثر من 136 كيلوجراماً.

واتبعت المرأة التي تبلغ الـ29 من عمرها كانت نظاماً حياتياً وغذائياً غير صحي، حيث أنها شعرت بالكثير من الانزعاج بعد ولادة طفلتها الثانية وأصبحت تعاني من ألم في الظهر ومن الشعور الدائم بالتعب.

وعانت من الاكتئاب وبدأت ترفض الخروج من المنزل إلا أنها أخذت قرارها الحسم بإطلاق معركتها مع الوزن الزائد بعدما شاهدت صورة لها تعود إلى سن الـ12 عاما وظهرت فيها رشيقة وبإطلالة مميزة.

وقررت، بالتعاون مع زوجها جيريمي كراولي، اتباع نظام غذائي لمدة 12 يوماً، وقضى هذا النظام بتناولهما الطعام الصحي والتخلّي عن تناول السكّر والمأكولات الجاهزة.

وأضافا إلى نظامهما الغذائي الفواكه الطازجة والخضار والبروتينات الخفيفة والحبوب الكاملة.

وخسرت ياسمين أكثر من 8 كيلوغرامات خلال شهر واحد فيما خسر زوجها 9 كيلوغرامات.

وبدأ الثنائي بممارسة الرياضة في المنزل بالاستعانة بأشرطة مصورة لمدة 25 دقيقة يومياً، وخلال 10 أشهر فقد الزوج أكثر من 43 كجم واستعادت ياسمين رشاقتها بخسارة أكثر من 54 كجم.