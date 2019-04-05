تعرف على ” مورغان أورتيغس ” المتحدثة الجديدة باسم الخارجية الأمريكية

واشنطن(صدى):

عين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مورغان أورتيغس متحدثةً جديدة باسم الخارجيةً، لتخلف المتحدثة السابقة هيثر نيورت.

وتتمتع أورتيغس بسجل حافل بالخبرة الواسعة ضمن مؤسسات الحكومة المختلفة، حيث عملت كنائبة للملحق المالي في السفارة الأميركية في الرياض عام 2010، ولها علاقات في السعودية وتعرف المملكة جيداً.

وكانت قد بدأت عملها في الإدارة الأميركية كمسؤولة استخبارية في وزارة الخزانة، كما أنها عملت عام 2007 في بغداد، حيث أقامت لعدة أشهر ضمن عملها في وكالة التنمية الأميركية.

عملت كمحللة أمنية لشبكة “فوكس”، عدا عن عملها مع أكثر من مرشح جمهوري في الحملات الانتخابية، كان آخرها حملة حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي السابق جيب بوش.

وتربطها بابنة الرئيس إيفنكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر علاقة جيدة. وأدارت أورتيغس جلسة حوار في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي بمشاركة إيفنكا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول تمكين المرأة الاقتصادي.