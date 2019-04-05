فيديو يوثق لحظة مطاردة وضبط شاحنة محملة بـ 18 طن تنباك ببيشة

أبها(صدى):

نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في ضبط 18 طن تنباك بقيمة 7 ملايين ريال .

ووثق مقطع فيديو لحظة مطارده مركبة رجال الأمن واللجنة للشاحنة المشتبه بها إذ تم إيقافها وتفتيشها ليتم اكتشاف كميات هائلة من المواد الممنوعة قبل توزيعها.

وكانت اللجنة قد نسقت مع رجال الأمن بنقطة تفتيش جمعور التابعة لشرطة النقيع في بيشة لتتمكن من ضبط الحمولة المذكورة قبل الإفلات بها ، وذلك ضمن جهود اللجنة في حماية المجتمع من المواد الضارة والمخدرة .

وأتلفت اللجنة كامل الحمولة بمشاركة بلدية النقيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المروجين.