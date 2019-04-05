” البنك الإسلامي ” للتنمية يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة؛ وفقًا للمسميات التالية:

أخصائي أول مشاركة منظمات المجتمع المدني.

. أخصائي أول إدارة الضعف والانتقال.

. أخصائي أول المؤسسات الريفية.

. مسؤول إدارة الأمن الغذائي.

. مدير محفظة الاستثمار.

وأشارت إدارة ” البنك الإسلامي ” إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ حتى تاريخ 25 إبريل 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل، من خلال الرابط التالي: هنا