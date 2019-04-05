امرأة تتهم رجلا بمحاولة خطف ابنتها بسبب ” سوء فهم “

واشنطن(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بأمريكا القبض على مهندس مصري، بعد أن اتهمته امرأة امريكية بمحاولة خطف ابنتها، إلا أن الأمر برمته اتضح فيما بعد أنه سوء فهم ناتج عن احتلاف الثقافات.

وعن تفاصيل الواقعة، توهمت ” الأم ” بمحاولة قيام رجل بخطف طفلتها البالغة 5 سنوات وهي تتسوق في مدينة Barboursville بولاية “ فيرجينيا ” الأمريكية.

وقامت بسحب مسدساً كان بحوزتها لتهدده به فارتعب منها الرجل وغادر فارا، لكنها أخبرت عنه أمن المركز التجاري، فسعوا بحثا عنه حتى وجدوه، وبدقائق وصل أفراد من الشرطة، تسلموه منهم ونقلوه إلى سجن قريب.

وتغيرت اعترافات الأم فيما بعد، وقالت إنها بالغت حين رأته يطبطب بيده على رأس طفلتها، من دون أن تدري أن قصده كان “ مداعبة ” بريئة على السريع، كالتي نراها نحن في المنطقة العربية باستمرار.

حيث فسرت ما رأت بأنه محاولة منه لشد طفلتها من شعرها وجرجرتها بهدف خطفها، لذلك قررت الشرطة الإفراج عنه وبينت أن الحادث نتج عن ” سوء فهم ” نتيجة اختلاف الثقافات.