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عاصي الحلاني: إياك أن تكذب على المرأة

عاصي الحلاني: إياك أن تكذب على المرأة
بيروت(صدى):

يبدو ان المطرب اللبناني عاصي الحلاني قد مر بتجربة ثقيلة في الآونة الأخيرة ، إذ وجه نصيحة مؤكدة لجميع الرجال بألا يفكر احدهم مطلقاً في الكذب على المرأة .

ولم يكتفي الحلاني بذلك ، فقد نبه بني جنسه من قدرة النساء الخارقة في التظاهر بعدم كشف كذب الرجال الأمر الذي سيعرضهم لورطة حتمياً .

وقال الحلاني في تغريدته : ” إياك وأن تكذب على النساء فلهن قدرة خارقة على اكتشاف الحقيقة وقدرة أعظم في التظاهر بعدم اكتشافها..! الله يساعد الرجل في الحالتين اكل الضرب “.


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