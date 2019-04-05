عاصي الحلاني: إياك أن تكذب على المرأة

بيروت(صدى):

يبدو ان المطرب اللبناني عاصي الحلاني قد مر بتجربة ثقيلة في الآونة الأخيرة ، إذ وجه نصيحة مؤكدة لجميع الرجال بألا يفكر احدهم مطلقاً في الكذب على المرأة .

ولم يكتفي الحلاني بذلك ، فقد نبه بني جنسه من قدرة النساء الخارقة في التظاهر بعدم كشف كذب الرجال الأمر الذي سيعرضهم لورطة حتمياً .

وقال الحلاني في تغريدته : ” إياك وأن تكذب على النساء فلهن قدرة خارقة على اكتشاف الحقيقة وقدرة أعظم في التظاهر بعدم اكتشافها..! الله يساعد الرجل في الحالتين اكل الضرب “.