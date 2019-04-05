الروماني سوموديكا يتحدث عن مواجهة الأهلي ⁧‫ويصفها بالمصرية

مصطفى الشيخي(صدى):

أكد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للشباب السعودي، أن فريقه بصدد خوض مباراة هامة ومصيرية أمام أهلي جدة، في دوري المحترفين.

ويلتقي الفريقان مساء الجمعة في ضيافة الشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 26 بدوري السعودي للمحترفين.

وقال سوموديكا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: ” تنتظرنا مباراة هامة أمام الأهلي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الشبابية “.

وأضاف ” كل المباريات المقبلة سنخوضها كنهائيات، كوننا ننافس على المركز الثالث، وهذا الهدف الذي نعمل من أجله منذ بداية الموسم، لذلك سنبذل قصارى جهدنا “.

وأكمل ” منذ استلامي لمهمة تدريب الفريق حرصت على أن نحصل على مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري، لذلك مباراة الأهلي ستكون مصيرية “.

وواصل ” سنفقد اللاعب فاروق بن مصطفى، الذي قدم مستوى مميزا خلال الموسم الحالي، ويعد بالنسبة لي أحد أهم عناصر الخطوط الخلفية “.

واستطرد قائلا: ” جهزنا الحارس البديل ليكون بنفس مستوى فاروق بن مصطفى، وهذه فرصة لإعداد بديل يكون بنفس مستوى الحارس الأساسي “.

وأشاد سوموديكا بجماعية الشباب قائلا: ” الشباب فريق منظم جدا، ويقدم كرة قدم حديثة، ومستوى متصاعدا مقارنة بالمواسم الماضية “.

ومن جانبه شدد سيبا لاعب الشباب على أهمية لقاء أهلي جدة موضحاً أنها بوابة لثبيت أقدام الفريق في المركز الثالث والاقتراب خطوة نحو الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا.

وأتم “هدفنا نقاط المباراة والمركز الثالث، مباراتنا أمام الأهلي هامة جدا، ونحن جاهزون للقاء، ونتمنى أن نظفر بالنقاط الثلاث”.