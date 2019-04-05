سفارة المملكة في نيجيريا ترد على تصريحات مساعدة الرئيس حول إعدام نيجيرية في جدة

نايف السالم(صدى):

ردت سفارة المملكة في أبوجا على تصريحات مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والمغتربين السيدة Abik Dabiri-erewa، حول إعدام مواطنة نيجيرية في جدة؛ لإدانتها بتهرب المخدرات، بعد صدور الحكم عليها من المحكمة العامة وتأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا.

وقالت السفارة في بيانٍ إنه تم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالمواطنة النيجيرية قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، مشددةً على أن عقوبة الإعدام لا يتم تنفيذها في المملكة إلا بعد توافر كافة البراهين والأدلة القانونية في كل قضية، والتي تمر بمراحل قضائية حتى يتم التثبت من الاتهامات الموجهة للموقوف.

وأضافت أن جميع الأشخاص الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في المملكة خضعوا لمحاكمات طُبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة، وأن جميع المتمين الذين يعرضون على المحكم السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لايمتلك القدرة المالية لذلك.

وأكدت أن وزارة الخارجية السعودية على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات الأجنبية في المملكة ومن بينها سفارة نيجيريا في الرياض وقنصليتها العامة في جدة، ويسمح لموظفي هذه السفارات والقنصليات بزايارة مواطنيهم المعتقلين في مختلف مراحل التحقيقات.

وأشارت إلى أنه يتم إشعار جميع الراغبين في السفر إلى السعودية أن عقوبة ترويج المخدرات هي الإعدام، وأن المملكة لا تتهاون في تطبيق تلك العقوبة وعازمة على تنفيذ كافة القوانين الخاصة بذلك على كل من تثبت إدانته بالتورط في مثل هذه الجرائم.