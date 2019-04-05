” بوينج ” تكشف عن سبب حادثتي الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية

واشنطن(صدى):

قال المدير التنفيذي لشركة ” بوينج ” دينيس مويلنبرغ، إن نظام تعزيز خصائص المناورة ” MCAS ” لطائرة 737 ماكس يتحمل جزءاً من مسؤولية الخطأ الذي تسبب في حادثتي الطائرتين التابعتين للخطوط الإثيوبية والإندونيسية.

واعتذر مويلنبرغ عن الخسائر البشرية الناجمة عن تحطم طائرتين من طراز ” بوينج 737 ماكس “؛ بسبب عطل في نظام ” MCAS “.

ولفت إلى أنه بحسب التقرير الأوّلي لحادث سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هنالك عطل في برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة، موضحا أن حكومتي إثيوبيا وإندونيسيا ستضعان تقاريرهما الخاصة حول تفاصيل الحادثتين.