بالصور.. إطلالة شبابية جذابة لمنى زكي بإحدى المولات التجارية 

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها على ” إنستجرام ” بأحدث جلسة تصوير خضعت لها في أحد المولات التجارية الكبيرة، حيث ظهرت فيها بإطلالة شبابية جعلتها تبدو أصغر من عمرها بعشرين عاماً.

وبدت منى في المقطع المتداول وهي ترتدي تيشيرت أبيض كتب عليه بيت من الشعر، حرصت أن يظهر في الصور وبنطال جينز وانتعلت حذاء رياضياً.

وكتب علي التيشيرت بيت الشعر الذي يقول ” تجري الرياح كما تجري سفينتنا …. نحن الرياح ونحن البحر والسفن ” ، مما أثارت تساؤلات متابعيها الذين تساءلوا هل تقصد شيئاً معينا بهذا البيت أم أنه جاء مصادفة.