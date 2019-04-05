عوامل حياتية تؤدي للولادة المبكرة والإجهاض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعدد أسباب الإجهاض والولادة المبكرة فمنها من لا تستطيع ” الحامل ” التحكم فيه ” مثل شذوذ الكروموسومات أو عدم كفاءة عنق الرحم ” ، والثاني يتعلّق بنمط الحياة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز العوامل التي تسبب الولادة المبكرة والمرتبطة بنمط الحياة.

– كثرة الكافيين

يؤدي الكافيين الزائد إلى الإجهاض في الأشهر الـ 3 الأولى، وقد يتسبب في الولادة المبكرة، فمع تقدم الحمل تضعف قدرة الجسم على تحطيم الكافيين، فيتسبب ذلك في زيادة مستوياته في الدم.

– التدخين

مع أول نفخة من أول أكسيد الكربون والنيكوتين تضيق الأوعية الدموية التي تقوم بتوصيل المغذيات والأكسجين عبر الحبل السري إلى الجنين؛ ما يهدد بالإجهاض أو الولادة المبكرة أو ولادة طفل ميت.

– زيادة الوزن

زيادة مدخلات الجسم من السعرات الحرارية؛ قد تتسبب في مضاعفات مثل ” سكري الحمل، أو تسمم الحمل ” ، وهما من مسببات الولادة المبكرة.

– سوء نظافة الفم

وجود تسوس في أسنان الحامل أو التهاب في اللثة أو نزيف أو قروح الفم، كل ذلك يهدد سلامة الحمل.

– الإجهاد البدني

الإفراط في النشاط البدني والتمارين قد يشكل خطراً على الجنين ويسبب الولادة المبكرة.

– الإجهاد

زيادة هرمونات ” التوتر ” تقلل من قدرة المشيمة على نقل المواد الغذائية إلى الجنين، وفقاً لدراسات طبية، وينتج عن ذلك انخفاض وزن الجنين وتباطؤ نموه؛ وقد يتسبب ذلك في بعض الأحيان في الولادة المبكرة.