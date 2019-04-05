مقترح لتحويل برنامج الابتعاث إلى شركة وطنية لديها استثمارات وعوائد

نايف السالم(صدى):

اقترح وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات المشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش تحويل برنامج الابتعاث إلى شركة وطنية لديها استثمارات وعوائد وأوقاف، تسهم في تمويل توسيع الابتعاث.

وقال الحربش في تصريحات صحفية، إن التوصية تأتي لإيجاد قنوات تمويل ذاتية لمشروع الابتعاث؛ كي لا يتأثر بأي موجات اقتصادية.

وأكد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى 66 دولة، أثرى القدرات اللغوية للمبتعثين، الذين يتحدثون قرابة 14 لغة رئيسة حول العالم.

كما أسهم بشكل كبير في إيجاد كفاءات وطنية متعددة اللغات، وذات اطلاع على مختلف الثقافات، وتستطيع التعامل مع أي ثقافة أو لغة، ويمكن الاعتماد عليها.