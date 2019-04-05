المملكة تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية

عادل الحربي(صدى):

قالت مصار أن خيار التخلي عن الدولار في بيع النفط، ناقشته المملكة بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة.

وصرحت أن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

وأضافت بحسب ” رويترز ” أن الخطة نوقشت مع أعضاء في أوبك، وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية إن الرياض نقلت التهديد أيضا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة، دلالة على انزعاجها من التهديدات القانونية الأمريكية لأوبك.