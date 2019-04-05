سيدة تطلب الخلع بسبب ” كآبة ” زوجها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة في مصر، على رفع دعزى خلع ضد زوجها بعد أقل من عام من الزواج بسبب إصابته بالإحباط والاكتئاب، حد قولها: ” من أول فترة الخطوبة وطريقة كلامه غريبة، سودوي دايما، وبيشوف الأمور بنظرة وحشة جدا.. عينه دايمًا تلقط السلبيات بس ” .

وقالت الزوجة: ” لو اديتيله وردة مفتحة حلوة كدا يرد بقولك للأسف اتزرعت بالمبيدات الحشرية، والناس مش بترحمها، ومش عارف إيه، مش يرد بكلمة كويسة، ويقولك الله دي جميلة ولونها حلو وريحتها جميلة.. دايما سلبي، يسد النفس عن الدنيا، والعيشة مرة لوحدها مش ناقصاه ” .

وأضافت: ” تطورت القصة بقى للانتقاد الشخصي، لو عملت أكلة حلوة، يدور على العيوب اللي فيها، لو الملح زاد تبقى أحلى، لو اتحمرت أكتر هتبقى أطعم، لكن ميعرفش يقول الحمد لله جميلة، أو تسلم إيدك، زي خلق ربنا.. ودخلنا في مرحلة بقى اللون ده مش لايق عليكي، وشعرك مش عارف إيه، وكل حاجة سلبية يرميها في وشك، لما جابلي اكتئاب ونكد على العيشة، بقيت أكره نفسي ” .

وتابعت السيدة العشرينية: ” مش واخدة حاجة من الجوازة دي، رفعت خلع لأنه رفض الطلاق بالمعروف، وأنا شخص مستقل وناجح ومعنديش أي أمراض نفسية، واتجوزت عشان أخلَّف وأعمل بيت، ومش هضيع وقتي ونفسي مع واحد زي ده، وأجيب لأولادي أب نكدي ” .