ضاحي خلفان عن قطر: الصغار إذا لعبوا دور الكبار.. لعبوا لعب اطفال

أبوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبى السابق، اليوم الجمعة، أن حكومة قطر مسؤولة بالدرجة الاولى عن كل قطرة دم تسفك في الوطن العربي لانها داعمة للمتمردين.

وقال ضاحي خلفان: ” حينما سمح لدولة صغيرة جدا جدا جدا…أن تتفلسف..هذا ما وصل اليه عالمنا العربي…الريادة والقيادة للكبار عقلا وقوة…أما الصغار اذا لعبوا دور الكبار …لعبوا لعب اطفال/ قطر مثال ” ، مضيفًا: ” مشروع بني صهيون يجب ان يخبط ويحبط….ومنفذوه من جماعات عزمي بشارة برعاية قطر..يجب سلخهم ” .

وأضاف: ” قطر مخربة الجيوش العربية..ومدمرة القوات العربية بمدها للمتمردين كل اشكال المساعدات.. يفترض أن كل قادة الدول العربية يعاملون قطر الداعمة للمتمردين المعانلة التي تستحقها. والله اثناء الربيع لو استطاعت اسقاط دولا خليجية لفعلت لكن محاولاتها فشلت والا اعلامها حث كل الخليجيين على التمرد على قادتنا ” .

وتابع: ” والله ان قطر تلعب دورا لغايات اسرائيل اقول هذا وانا مدرك لتعاون الحمدين مع حكومة نتنياهو في تفتيت المفتت وتقسيم المقسم..لكن بعون الله نحن منتصرون ” ، مستطردًا: ” أمتنا كم عانت من الخونة ومن الجبناء ومن العملاء لأعداء الامة..لكنها باقية ما بقت الدنيا رغم أنف من عادى أمتنا. فلا إسرائيل ولا إيران ولا تركيا ولا أعوان هذه الدول قادر على هذه الامة بعون الله تعالى ” .

واختتم ” خلفان ” : ” كرهنا قطر حكومة لهذه الاسباب التي ذكرتها.. انكشفت لعبتهم وفضحهم ربيعا عربيا اثمرت فيها جهودهم ( حقدا ) على الحكام العرب ورغبة في قلب الأنظمة العربية حتى يظل الصراع بين المتمردين، والشرعيين سجالا لا يتوقف ” .