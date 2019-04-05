مواطن يفقدة السيطرة على مركبته بسبب خلل.. وأمن الطرق ينقذه

نايف السالم(صدى):

نجحت قوة من أمن الطرق على طريق جدة – المدينة المنورة، اليوم الجمعة، في توقيف مركبة مواطن، بعدما حدث خلل بها في مثبت السرعة، أدى إلى فقدان السيطرة عليها.

ومن جانبه، قال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، أن مركز عمليات ” 911 ” تلقى بلاغاً من مواطن عن وجود خلل في مثبت السرعة في مركبته، على طريق ” جدة – المدينة المنورة ” .

وأوضح المركز، أن البلاغ أحيل إلى قوة أمن الطرق، التي تعاملت مع المركبة، واستوقفتها دون وقوع أضرار.