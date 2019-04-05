حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق( الشرقية ، الرياض ، القصيم ، الحدود الشمالية ، الجوف ,نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة). مع أرتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.