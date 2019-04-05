” سناب شات ” يطلق منصة ألعاب خاصة به

وكالات(صدى):

أعلن تطبيق ” سناب شات ” ، أمس الخميس، عن تدشين منصة ألعاب خاصة به، تزامنًا مع الكشف عن تحديثات وخدمات جديدة التي ستبدأ ” سناب شات ” بتقديمها مثل إدخال كاميرا الواقع المعزز A.

وكشف التطبيق عن تقديم محتوى أصلي وإنشاء اقتران مع التطبيقات الخارجية، بحيث سيكون من الممكن بث القصص إلى تطبيقات الطرف الثالث، فيما تتميز منصة الألعاب داخل التطبيق بتقديم مجموعة ألعاب بهدف إبقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترة أطول.

وتعمل أيضًا على جذب مستخدمين جدد، بحيث سيكون بإمكان المستخدمين اللعب والتنافس فيما بينهم لما يصل إلى 8 لاعبين، في حين أن المنصة ستعرض إعلانات لا تتجاوزها مدتها 6 ثوان، كما سيكون بإمكان المستخدمين مشاركة قصة سناب على حسابات تطبيقات أخرى.

وستتيح ” سناب شات ” الفرصة لمشاركة المحتوى من المنصات الأخرى على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض المفضل من ” نتفليكس “، أو المقطع الموسيقي من خدمتي أنغامي وغيرها.