السرطان يهدد أطفال الأنابيب بشكل أكبر

واشنطن(صدى):

أجرت جامعة هارفارد الأمريكية، دراسة ربطت بين التلقيح الصناعي، وبين تعرض أطفال الأنابيب للسرطان، في مراحل مبكرة من عمرهم؛ حيث وجد الباحثون بأن خطر الإصابة بسرطان الطفولة يزيد من 1.9 حالة إلى 2.5 لكل 10000 طفل مولود عبر تقنية التلقيح الصناعي.

وفي السياق نفسه، أوضحت الأبحاث السابقة أن الأدوية المستخدمة لتحفيز المبيض على إنتاج البويضات أثناء علاج الخصوبة، أو السائل الكيميائي المغذي الذي تزرع فيه البويضات قبل نقلها للرحم قد يسبب المرض، ولكن قد يكون سبب زيادة المخاطر أيضًا مشاكل مرتبطة بالعقم الأساسي.

وقال الباحثون، أن ثماني حالات سرطان إضافية وقعت بين فترة الولادة و5 سنوات من العمر، من بين 68000 طفل، ولدوا عبر التلقيح الصناعي في عام 2013 في الولايات المتحدة؛ ليضيف الدكتور ” لوغان سبيكتور ” اختصاصي طب الأطفال وأحد المشاركين في الدراسة بمجلة جاما الطبية: ” لقد وجدنا ارتباطا بين التلقيح الاصطناعي والسرطان الشامل في مرحلة الطفولة، ولكن لا يمكننا أن نعزو تلك المخاطر فقط إلى التلقيح الصناعي، بدلا من الأسباب الكامنة وراء العقم ” .