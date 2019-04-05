” متسول ” يستخدم الملابس النسائية لجمع الأموال في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكن أحد المواطنين بتبوك من كشف متسول، يرتدي زيًا نسائيًا أمام أحد الجوامع، بعد تصرفاته الغريبة؛ ليتضح أن المتسولة التي كانت تستعطف المصلين بعد صلاة العشاء ما هي إلا رجل محتال يختفي بملابس نسائية.

وأقدم المواطن الذي روى تفاصيل الواقعة إلى تقديم بلاغًا إلى الشرطة؛ فيما قال: ” بعد صلاة عشاء أمس الخميس شاهدت أمام الجامع متسولة تستعطف المصلين، ولكن ساورني أن أمرًا غريبًا وراء هذه المتسولة؛ بقيت في سيارتي أراقب الأمر وانتظرها أين ستذهب؟ ” .

وأضاف: ” بعد أقل من ربع ساعة جاءت سيارة ثم ركبت معها، وبعد ذلك كشف وجهه وتبين لي أنه رجل ـ وهو من جنسية عربية ـ وحين أردت محادثته ارتكب الفرار، وقد أبلغت الشرطة بذلك ” ، لافتًا إلى أن روايته للقصة للتحذير بعدم الاستعطاف مع المتسولين الذين يحتالون باسم الإنسانية.