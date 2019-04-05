” العدل ” تكشف الإجراءات النظامية للطلاق

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، الإجراءات النظامية للطلاق ردًا على سؤال أحد الأفراد: ” ماهي الإجراءات النظامية للطلاق.. أبي أطلق زوجتي.. هل فيه حجز موعد؟ وكم فرع يخدمني في مدينة الرياض.. علما بأني ساكن في جنوب الرياض؟ ” .

وأجاب حساب ” التواصل العدلي ” : ” عزيزي المستفيد فضلاً الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا واختيار إثبات طلاق، وتعبئة النموذج وتتقدم برقم الطلب إلى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية ويلزم حضور المطلِّق وعقد النكاح ” .