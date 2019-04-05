بومبيو يهاجم إيران: قادتها وحسن روحاني على علم بالعمليات الإرهابية بأوروبا

واشنطن(صدى):

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بحدة حيث قال إن قادة النظام الإيراني على دراية بالاغتيالات التي قامت بها أجهزة استخبارات إيرانية في أوروبا وسمحت لهم بذلك، وذلك خلال مؤتمر صحافي الأربعاء على هامش قمة الناتو في واشنطن.

وأوضح ” بومبيو ” أن: ” حملة الاغتيالات الإيرانية مستمرة في أوروبا وأن كافة قادة النظام الإيراني، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني يسمحون بحدوث ذلك ” ، مضيفًا: ” لقد تحدثت مراراً وتكراراً عن مجموعة التهديدات الكثيرة التي يشكلها النظام الإيراني ولم نطلب من هذا النظام إلا أن يكون لديه سلوك طبيعي، كما هو الحال في البلدان الأخرى ” .

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: ” إننا نعمل مع جميع حلفائنا لتفكيك تهديدات إيران، ومن ناحية أخرى نتخذ تدابير وقائية ونفرض عقوبات لكي لا تمتلك إيران الموارد لمثل هذه السلوكيات ” ؛ فيما كان منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي، ناثان سيلز، قد حذر الشهر الماضي بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى من خطر الهجمات الإرهابية الإيرانية على أراضيها.