أمطار رعدية ورياح نشطة على الرياض والشرقية

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل الدوادمي، عفيف، الرياض، الخرج، الدرعية، الأفلاج، وادي الدواسر، السليل، والأجزاء المجاورة لها، فضلًا عن حفر الباطن، الجبيل، النعيرية، الدمام التنورة، والأجزاء المجاورة لها.

وفي السياق نفسه، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن بداية الحالة من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، حتى الخامسة من فجر غد السبت.