” البنتاغون ” يرفض مقترح تركيا بشأن صفقة صواريخ ” S-400 ” الروسية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون ” ، اليوم الجمعة رفض المقترح التركي بإنشاء لجنة عمل لحل الخلاف بشأن صفقة صواريخ S-400 الروسية.

وفي سياق متصل، يبحث ” البنتاغون ” عن بدائل لتحل محل تركيا فيما يتعلق بإنتاج الأجزاء التركية من الطائرة ” إف- 35 ” ، التي تشارك أنقرة في تصنيعها ضمن برنامج مشترك يشمل 14 دولة.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان قد تم توقيع اتفاقية توريد ” S-400 ” لتركيا في ديسمبر 2017 في أنقرة، وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء ” S-400 ” جزئيا.