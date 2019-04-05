نور الدين أمرابط يطير إلى البرتغال لفحص إصابته

ماجد محمد(صدى):

غادر اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط النصر، إلى البرتغال، عقب قرار الجهاز الطبي للفريق بعرض إصابته على طبيب مختص هناك.

ولعب ” أمرابط ” في مواجهة فريقه أمام الرائد يوم أمس الخميس، ليستبدله البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق قبل النهاية بعشرين دقيقة بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.

وأصبحت مشاركة الدولي المغربي في مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتحاد يوم السبت المقبل محل شك، فيما سيتم تحديد خلال الأيام المقبلة إمكانية مشاركته من عدمها.