بالفيديو.. الأمير محمد بن فيصل: مهاجم النصر ” ممنوع اللمس ” ولا يوجد ” فيران بل جرابيع “
هاجم رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، مهاجم نادي النصر ” ممنوع اللمس ” ، مؤكدًا أن المنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لا يوجد بها أي نزاهة.
وأعرب خلال تصريحات تليفزيونية، عن استغرابه من حركات الرائد بإراحة اللاعبين أمام النصر، مؤكدًا أن الهلال ينافس في كل البطولات ويشرف خارجيًا.
وأشار إلى أنه لابد أن يرجع الحكم للفار حتى لو لم يحتسب ضربة جزاء، ولكن لم يعد هناك ” فيران بل جرابيع ” ، مؤكدًا أنهم دفعوا الهلال إلى اللجوء للفيفا.
وأكد أن الهلال نادي عاصمي وحاصل على بطولات محلية وعربية وخليجية، مؤكدًا أن لاعبين الهلال أثبتوا أنهم يواجهون الظروف، وسيقاتلوا إلى آخر لحظة.
aaaaaa[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة
حيلة البليد مسح السبوره
زائر[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 52 دقيقة
بصراحة الدوري هذا غير نزيه وانا كامشجع اتحادي اقول الدوري فيه ظلم للهلال ظلم كبير
على كيفكم[ عدد التعليقات: 3176 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله ياحظكم يا الهلال بناديكم المشرف خلوا الدوري يروح في ستين داهيه اذا هذا طموح الصغار
اول مره اشوف رئيس الهلال يتكلم بحرقه وبصراحة وحط النقاط على الحروف وكشف البلاوي
العالمية صعبة قوية[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 41 دقيقة
على كيفكم ههههههههههه شكلك فقدت الأمل في الدوري بعدما شفت فريقك يتبهذل .مالقيت الا هالكلام الغبي تكتبه 😜 طيب خلينا حنا الصغار ناخذ الدوري 😂😂 ان شاء الله الدوري للعالمي والعربية للأهلي والآسيوية لمستحقيها وطبعا مو انتو 😊😉
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4978 ] نشر منذ 31 دقيقة
الظلم له اخر يا سمو الامير
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 30 دقيقة
جااااااكم الصياااااااح بصراااحه مبيييين هزيمة النصر العالمي خلتك مضغغغغغوط 😭😭😭😭😭😭 ايش رأيك تحط تشكيلة الفرق انت قمممم الطاااقيه يالسسسلق 🐕🐕🐕🐕🐕 يامحلي ياصغير الرياض يالدلال