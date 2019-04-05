بالفيديو.. الأمير محمد بن فيصل: مهاجم النصر ” ممنوع اللمس ” ولا يوجد ” فيران بل جرابيع “

ماجد محمد(صدى):

هاجم رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، مهاجم نادي النصر ” ممنوع اللمس ” ، مؤكدًا أن المنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لا يوجد بها أي نزاهة.

وأعرب خلال تصريحات تليفزيونية، عن استغرابه من حركات الرائد بإراحة اللاعبين أمام النصر، مؤكدًا أن الهلال ينافس في كل البطولات ويشرف خارجيًا.

وأشار إلى أنه لابد أن يرجع الحكم للفار حتى لو لم يحتسب ضربة جزاء، ولكن لم يعد هناك ” فيران بل جرابيع ” ، مؤكدًا أنهم دفعوا الهلال إلى اللجوء للفيفا.

وأكد أن الهلال نادي عاصمي وحاصل على بطولات محلية وعربية وخليجية، مؤكدًا أن لاعبين الهلال أثبتوا أنهم يواجهون الظروف، وسيقاتلوا إلى آخر لحظة.