شركة الاتصالات السعودية توفر 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عن توفر وظائف إدارية وفنية وتقنية شاغرة في (الرياض) لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

1- محلل تسويق رئيسي (Senior Marketing Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، تسويق رقمي) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق أو التسويق الرقمي.

2- أخصائي تحليل الأعمال – وظيفتين (Business Analysis Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات إدارية) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تحليل البيانات وذكاء الأعمال.

3- أخصائي مشاريع فنية (Technical Project Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة إلكترونيات والاتصالات، هندسة اتصالات لاسلكية، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

4- مهندس عمليات الشبكة – وظيفتين (Network Operations Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات إدارية، علوم حاسب، شبكات حاسب، هندسة اتصالات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الشبكات.

5- قائد فريق التطوير التنظيمي لوحدة منافذ البيع (CBU Organization Development Team Leader)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي.

6- خبير الاندماجات والاستحواذ (M&A Expert)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (المالية) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات بنفس المجال ويفضل في بنك استثماري أو شركة كبرى

7- رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية (Chief Infrastructure Operations Engineers)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة اتصالات، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

8- محلل رئيسي تطوير الموارد البشرية (Senior People Development Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية أو التطوير التنظيمي.

ويمكن التقديم والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الرابط :هنا.