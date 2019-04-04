بالفيديو.. ماجد الحربي: الأجانب يرفعون السعر على السعودي

عادل الحربي(صدى):

أكد المواطن ماجد الحربي، والذي يعمل في مجال الكهرباء، أن أكبر تحدي واجهه في العمل هو محاربة الأجنبي له، مشيرًا إلى أنهم يرفعون السعر على السعودي دون الأجانب مثلهم.

وأشار ماجد الغزواني خلال حواره لبرنامج ” تم ” ، أن ” المواطن نفسه ليس لديه ثقة في ابن البلد للأسف، ووجدنا الفرص بعد حملة وطن بلا مخالف ” ، مؤكدًا أن الأجانب يدعمون بعضهم عكس السعودي.

فيديو | ماجد الحربي: أكبر تحدي هو محاربة الأجنبي، وكانوا يرفعون السعر للسعودي دون الأجنبي. #تم_وسعوديون_المهن_الحرة pic.twitter.com/096mHZXdSB — برنامج تم (@TammTalkShow) April 4, 2019