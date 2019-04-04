امرأة تنهي زواجها ليلة الزفاف: عاوزني أغسل له رجله

القاهرة(صدى):

قررت فتاة إنهاء حياتها الزوجية التي لم تبدأ بعد، معتقدة أن أسبوع من الزواج ” غير السعيد ” على حسب وصفها، كان كافيا لأن تلجأ إلى المحكمة في مصر طالبة ” الخلع ” أو ” الطلاق للضرر ” من زوجها.

“وأوضحت السبب: ” عاوزني أغسله رجله بميه وملح ومأخدش باله أن زمن الجواري انتهى، عاوزة أكسر نفسه زي ما كسر فرحتي. ”

وأضافت: ” طلب مني غسل رجليه ليلة الزفاف، وعندما رفضت قال لي لابد أن تنسي أنك دكتورة، أنتِ زوجة فقط، وعليكِ الطاعة لأوامري. ”

وأشارت إلي أنها انتظرت حتى شروق الشمس، واتصلت بوالدها لينجدها من هذا الشخص ” المريض نفسيا ” ، على حسب وصفها، طالبة منه الطلاق ولكنه رفض، وبعد أسبوع من المداولة بين الأهل قررت ألا تستكمل حياتها معه، وأن تكسر قلبه ورجولته كما كسر فرحتها في ليلة عمرها، ولجأت إلي محكمة الأسرة وهي في حيرة من أمر ” الخلع ” أم ” الطلاق للضرر. “