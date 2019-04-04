امرأة تنهي زواجها ليلة الزفاف: عاوزني أغسل له رجله
قررت فتاة إنهاء حياتها الزوجية التي لم تبدأ بعد، معتقدة أن أسبوع من الزواج ” غير السعيد ” على حسب وصفها، كان كافيا لأن تلجأ إلى المحكمة في مصر طالبة ” الخلع ” أو ” الطلاق للضرر ” من زوجها.
“وأوضحت السبب: ” عاوزني أغسله رجله بميه وملح ومأخدش باله أن زمن الجواري انتهى، عاوزة أكسر نفسه زي ما كسر فرحتي. ”
وأضافت: ” طلب مني غسل رجليه ليلة الزفاف، وعندما رفضت قال لي لابد أن تنسي أنك دكتورة، أنتِ زوجة فقط، وعليكِ الطاعة لأوامري. ”
وأشارت إلي أنها انتظرت حتى شروق الشمس، واتصلت بوالدها لينجدها من هذا الشخص ” المريض نفسيا ” ، على حسب وصفها، طالبة منه الطلاق ولكنه رفض، وبعد أسبوع من المداولة بين الأهل قررت ألا تستكمل حياتها معه، وأن تكسر قلبه ورجولته كما كسر فرحتها في ليلة عمرها، ولجأت إلي محكمة الأسرة وهي في حيرة من أمر ” الخلع ” أم ” الطلاق للضرر. “
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71274 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا واجبك يامره .. واقل ماتقدميه لزوجك ..
,, اسمعي واطيعي .. والا يطلقك وتضيعي ,,
سالم[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 31 دقيقة
السبب واضح وهو عقدة النقص، حس انها افضل منه كونها دكتورة قرر يدعس من اول ليلة .لو كانت وحدة ثانية مكانها مستواها زي مستواه ما كان سوا اللي سواه
سالم[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 31 دقيقة
السبب واضح وهو عقدة النقص، حس انها افضل منه كونها دكتورة قرر يدعس من اول ليلة .لو كانت وحدة ثانية مكانها مستواها زي مستواه ما كان سوا اللي سواه
أبو فهد[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 23 دقيقة
ليس من واجبها ان تفعل ياأبو محمد وبعدين حياة سوي كذا ولا اطلقك هاذي حياة ذل ومهانة وبعدين هي اللي طلقته وهو اللي شكله حيضيع بهذا التفكير الرجعي😷
بنت حرب[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 20 دقيقة
قلعته😷 والله لو اجلس عند باب الجامع واشحذ ومااعيش مع واحد زي المتخلف هذا.
أبو خالد[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 13 دقيقة
ماألومك بصراحة ماارضاها لأختي او بنتي. اللي يبي خدامة المكاتب تحت الطلب.انتهى زمن الجواري