التعليم تدعو أولياء الأمور لتنشيط حساباتهم بنظام ” نور ” لتسجيل الأطفال في الروضات

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا تدعو فيه أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة، إلى تنشيط حساباتهم في نظام نور؛ استعدادا للتسجيل فور الإعلان عنه.

وأوضحت الوزارة، أنه ينبغي على ولي الأمر الذي ليس لديه حساب على نظام نور، المسارعة بإنشاء حساب خاص في نظام نور لإتمام عملية تسجيل الأطفال بالروضات.

يشار إلى أن نظام نور يتيح متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب، وكذلك الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويمكن دخول نظام نور عبر الرابط التالي هنــــــــــا.. لتسجيل الطلاب الجدد، أو الحصول على النتائج، حيث يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج، ثم يتم الضغط على كلمة ” التالي ” وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.