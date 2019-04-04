إمارة حائل تصدر توضيح حول إعلانات الوظائف الشاغرة وموعد التقديم

فاطمة المالكي(صدى):

أصدرت إمارة منطقة حائل، توضيح، اليوم الخميس، حول الوظائف التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وجاء في التوضيح الآتي:

-الإعلان عن الوظائف الأولى التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 25 ربيع الثاني وحتى 27 ربيع الثاني لعام 1440 هـ لعدد (31) وظيفة للمرتبتين الرابعة والخامسة فهي لا تزال الآن تحت الإجراء وسيتم الإعلان الرسمي للأسماء المرشحة ودعوتهم لإجراء المقابلة الشخصية بعد انتهاء الإجراءات نظراً للأعداد المضاعفة التي تقدمت عن طريق موقع جدارة التابع لديوان الخدمة المدنية.

-الإعلان الثاني للوظائف وعددها (31) وظيفة على المراتب (8-7-6-5-4) لا علاقة له بالوظائف في الإعلان الأول فهو تقديم جديد وعن طريق موقع جدارة التابع لديوان الخدمة المدنية وموعد التقديم يوم الاثنين الثالث من شعبان وحتى يوم الخميس السادس من شعبان لعام 1440هـ.

-الإعلان عن وجود وظائف إشرافية بإمارة منطقة حائل للمراتب (10-11-12-13) سيتم إشغالها عن طريق النقل من إدارات أخرى للمرشحين المقبولين بعد إرسالهم لسيرتهم الذاتية.